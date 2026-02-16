Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Como con Leao e Pulisic? Ecco chi dei due potrebbe partire titolare a ‘San Siro’

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Como con Leao e Pulisic? Ecco chi dei due potrebbe partire titolare a ‘San Siro’

Milan, Leao e Pulisic stanno recuperando la forma: chi in campo contro il Como? Il punto
Rafael Leao e Christian Pulisic, attaccanti dei rossoneri di Massimiliano Allegri, per via di vari infortuni, hanno giocato davvero poco insieme in questa stagione: Milan-Como di mercoledì sera a 'San Siro' come chance del riscatto? Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Dopodomani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, potrebbe puntare, come coppia in attacco per il suo 3-5-2, su Rafael Leao e Christian Pulisic, che stanno recuperando la forma migliore.

Milan-Como con Leao e Pulisic? Possibile, ma non è detto!

—  

Il Milan tornerà a giocare a 'San Siro' contro il Como a distanza di un mese esatto dall'ultima volta (1-0 al Lecce con gol di Niclas Füllkrug) e in questo mese lontano dalle mura amiche, in occasione delle trasferte contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1), Leao e Pulisic hanno giocato pochissimo. Soltanto 86' il portoghese e addirittura 34' lo statunitense in tre partite.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì … >>>

Con loro due in campo a Pisa, e con il passaggio al 4-3-3, il Milan di Allegri ha ritrovato energia, vigore ha vinto la partita. Sono mancati entrambi al Diavolo e, per questo, per il 'CorSport', contro il Como entrambi potrebbero ritrovare una maglia da titolare. In questa stagione è accaduto soltanto altre quattro volte. E meno male che, all'inizio dell'annata, erano la coppia titolare designata in attacco. Per 'La Gazzetta dello Sport', invece, Allegri sarà un po' più prudente e ne manderà in campo soltanto uno dall'inizio. Verosimilmente, Leao.

Leggi anche
Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì …
Il Milan torna a ‘San Siro’ dopo un mese: entusiasmo dei tifosi, la previsione sugli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA