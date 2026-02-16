Con loro due in campo a Pisa, e con il passaggio al 4-3-3, il Milan di Allegri ha ritrovato energia, vigore ha vinto la partita. Sono mancati entrambi al Diavolo e, per questo, per il 'CorSport', contro il Como entrambi potrebbero ritrovare una maglia da titolare. In questa stagione è accaduto soltanto altre quattro volte. E meno male che, all'inizio dell'annata, erano la coppia titolare designata in attacco. Per 'La Gazzetta dello Sport', invece, Allegri sarà un po' più prudente e ne manderà in campo soltanto uno dall'inizio. Verosimilmente, Leao.