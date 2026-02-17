Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti: ‘Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, evidenzia il 'doppio scontro' delle ultime ore in casa Juventus. Da un lato, quello - dialettico - tra l'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti e quello dei nerazzurri, Cristian Chivu, sulle polemiche dell'ultimo confronto in campionato e sull'interpretazione del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni. Dall'altro, quello che oggi pomeriggio, alle ore 18:45, attenderà la 'Vecchia Signora' in campo: la Juve sarà di scena in casa del Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League.

In alto, sotto la testata, un riassunto - invece - delle parole di Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, sul caso della settimana. Lezione di morale (!) nei confronti della Juve, club in cui ha lavorato fino al 2018. Provando, poi, a cambiare totalmente discorso, torniamo sul campo.

Il Napoli scopre un super Alisson Santos: dalla panchina, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è in grado di 'spaccare' le partite. Francesco Totti ammette di essere in contatto con la Roma per il suo ritorno nei quadri dirigenziali del club giallorosso. Nel 'Monday Night' della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, vittoria esterna (2-0) del Lecce contro il Cagliari.

