Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, evidenzia il 'doppio scontro' delle ultime ore in casa Juventus. Da un lato, quello - dialettico - tra l'allenatore dei bianconeri, Luciano Spalletti e quello dei nerazzurri, Cristian Chivu, sulle polemiche dell'ultimo confronto in campionato e sull'interpretazione del caso Pierre Kalulu - Alessandro Bastoni. Dall'altro, quello che oggi pomeriggio, alle ore 18:45, attenderà la 'Vecchia Signora' in campo: la Juve sarà di scena in casa del Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League.