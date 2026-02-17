In alto, sotto la testata, un riassunto - invece - delle parole di Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, sul caso della settimana. Lezione di morale (!) nei confronti della Juve, club in cui ha lavorato fino al 2018. Provando, poi, a cambiare totalmente discorso, torniamo sul campo.
Il Napoli scopre un super Alisson Santos: dalla panchina, con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, è in grado di 'spaccare' le partite. Francesco Totti ammette di essere in contatto con la Roma per il suo ritorno nei quadri dirigenziali del club giallorosso. Nel 'Monday Night' della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, vittoria esterna (2-0) del Lecce contro il Cagliari.
