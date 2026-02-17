Pianeta Milan
Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: contro il Como ci sarà. Anche se c’è un dubbio

Il Milan ritrova Saelemaekers: ieri si è allenato in gruppo. In campo contro il Como? Le ultime
Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999 che ha saltato gli ultimi due impegni del Milan contro Bologna e Pisa, ha recuperato per il match di domani sera a 'San Siro' contro il Como. Sarà titolare? Ecco cosa dicono i quotidiani sportivi
Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà, a 'San Siro', il Como di Cesc Fàbregas per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione - come ricordato dai quotidiani sportivi oggi in edicola - il Diavolo ritroverà Alexis Saelemaekers.

Milan-Como con Saelemaekers a disposizione

Il centrocampista belga, classe 1999, ieri si è infatti allenato in gruppo a Milanello. Pertanto, è recuperato per la partita contro i lariani. Saelemaekers, come si ricorderà, era uscito all'80' di Milan-Lecce, lo scorso 18 gennaio, per un risentimento all'adduttore sinistro. Ha giocato la partita successiva, quella dello stadio 'Olimpico' contro la Roma, salvo poi arrendersi all'intervallo.

Il numero 56 rossonero, pur senza lesioni, è stato assente praticamente tre settimane perché ha saltato le successive due trasferte del Milan, quelle contro Bologna e Pisa. Ora, finalmente, il ritorno ad allenamenti regolari con i compagni e la possibilità di scendere in campo tra poco più di 24 ore contro il Como. Da titolare?

Secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, è in ballottaggio, per il ruolo di esterno destro del 3-5-2 di Allegri, con Zachary Athekame, che molto bene lo ha sostituito nelle ultime due uscite fuori casa. Presumibile, però, almeno questo è ciò che filtra al momento, che Saelemaekers parta dalla panchina.

