Il numero 56 rossonero, pur senza lesioni, è stato assente praticamente tre settimane perché ha saltato le successive due trasferte del Milan, quelle contro Bologna e Pisa. Ora, finalmente, il ritorno ad allenamenti regolari con i compagni e la possibilità di scendere in campo tra poco più di 24 ore contro il Como. Da titolare?
Secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, è in ballottaggio, per il ruolo di esterno destro del 3-5-2 di Allegri, con Zachary Athekame, che molto bene lo ha sostituito nelle ultime due uscite fuori casa. Presumibile, però, almeno questo è ciò che filtra al momento, che Saelemaekers parta dalla panchina.
