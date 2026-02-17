Paolo Scaroni , Presidente del Milan , è intervenuto - nella giornata di ieri - alla Triennale di Milano , per l'evento 'Your Next Milano 2026' e, per l'occasione, ha parlato della prossima costruzione del nuovo stadio , condiviso con l' Inter , sempre in zona San Siro , al fianco dell'attuale impianto sportivo 'Giuseppe Meazza' che sarà demolito in futuro.

"San Siro è uno stadio iconico. Ma sono i club a dare l’iconicità con le vittorie, non è un pezzo di terra o un di cemento. Ora costruiremo lo stadio più bello d’Europa - ha detto Scaroni, le cui dichiarazioni sono state riprese da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. La zona di San Siro quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è è una landa desolata. Noi vogliamo rendere l’area verde e sempre visitabile".