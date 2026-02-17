Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Scaroni sul nuovo stadio: “Costruiremo quello più bello d’Europa. Sui prezzi dei biglietti …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Scaroni sul nuovo stadio: “Costruiremo quello più bello d’Europa. Sui prezzi dei biglietti …”

Milan, Scaroni sul nuovo stadio: 'Costruiremo quello più bello d'Europa. Sui prezzi dei biglietti ...'
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri della prossima realizzazione del nuovo stadio di Milano, sempre in zona San Siro, condiviso con l'Inter. C'è la volontà di costruire l'impianto più bello in Europa e di mantenerlo accessibile
Daniele Triolo Redattore 

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto - nella giornata di ieri - alla Triennale di Milano, per l'evento 'Your Next Milano 2026' e, per l'occasione, ha parlato della prossima costruzione del nuovo stadio, condiviso con l'Inter, sempre in zona San Siro, al fianco dell'attuale impianto sportivo 'Giuseppe Meazza' che sarà demolito in futuro.

"San Siro è uno stadio iconico. Ma sono i club a dare l’iconicità con le vittorie, non è un pezzo di terra o un di cemento. Ora costruiremo lo stadio più bello d’Europa - ha detto Scaroni, le cui dichiarazioni sono state riprese da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. La zona di San Siro quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è è una landa desolata. Noi vogliamo rendere l’area verde e sempre visitabile".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Como, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

"Ci saranno ristoranti, luoghi di ritrovo, bar, attività sportive: una zona che farà onore alla città. Lo stadio rappresenta circa il 20% delle nostre entrate. Con un nuovo stadio, senza aumentare i prezzi dei biglietti ma solo con l’attività addizionale, contiamo di raddoppiarle", ha chiosato il Presidente del club di Via Aldo Rossi.

Leggi anche
Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’
Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: contro il Como ci sarà. Anche se c’è un dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA