Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri della prossima realizzazione del nuovo stadio di Milano, sempre in zona San Siro, condiviso con l'Inter. C'è la volontà di costruire l'impianto più bello in Europa e di mantenerlo accessibile
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto - nella giornata di ieri - alla Triennale di Milano, per l'evento 'Your Next Milano 2026' e, per l'occasione, ha parlato della prossima costruzione del nuovo stadio, condiviso con l'Inter, sempre in zona San Siro, al fianco dell'attuale impianto sportivo 'Giuseppe Meazza' che sarà demolito in futuro.
"San Siro è uno stadio iconico. Ma sono i club a dare l’iconicità con le vittorie, non è un pezzo di terra o un di cemento. Ora costruiremo lo stadio più bello d’Europa - ha detto Scaroni, le cui dichiarazioni sono state riprese da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. La zona di San Siro quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è è una landa desolata. Noi vogliamo rendere l’area verde e sempre visitabile".