Allegri cauto, il Milan sogna: tra Champions e il richiamo dello scudetto
Massimiliano Allegri mantiene la calma, il Milan punta alla qualificazione in Champions ma non nasconde il fascino di un tricolore ancora possibile.
L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un approfondimento sulla situazione di classifica del Milan. Massimiliano Allegri ha sempre rimandato ogni discorso di scudetto a marzo. Quel periodo è arrivato, la metà di febbraio è passata e la classifica comincia a delinearsi. Il Diavolo si trova nella terra di mezzo, tra il desiderio di puntare in alto e la realistica ambizione di difendere il secondo posto, confermando il piazzamento in Champions. La partita di domani contro il Como sarà determinante  per mantenere il contatto con la vetta in vista del derby dell'8 marzo.

Milan, Allegri chiede concentrazione

In questi giorni Milanello è stato ovattato. Per i rossoneri è fondamentale mantenere la concentrazione sul match contro il Como di Cesc Fabregas, una sfida che dirà molto sulle sorti della stagione del Milan. D'altronde è inutile pensare al caos di Inter-Juventus se prima non si vincono le proprie partite. Allegri lo sa bene, per avere una possibilità di agganciare l'Inter c'è bisogno di un filotto nelle tre partite che precedono il derby.

Milan, sfrutta l'occasione

Come Allegri ricorda in ogni conferenza stampa, l'obiettivo dei rossoneri è quello di qualificarsi in Champions League, ma non è di certo vietato pensare di poter vincere lo scudetto. Perché un club come il Milan deve scendere in campo ogni partita per vincere trofei, non ci sono altre strade. L'allenatore livornese, come da suo mantra, cerca di trasmettere serenità alla squadra in ogni occasione per provare a trasformarla in un'opportunità.

