Allegri cauto, il Milan sogna: tra Champions e il richiamo dello scudetto

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un approfondimento sulla situazione di classifica del Milan. Massimiliano Allegri ha sempre rimandato ogni discorso di scudetto a marzo. Quel periodo è arrivato, la metà di febbraio è passata e la classifica comincia a delinearsi. Il Diavolo si trova nella terra di mezzo, tra il desiderio di puntare in alto e la realistica ambizione di difendere il secondo posto, confermando il piazzamento in Champions. La partita di domani contro il Como sarà determinante per mantenere il contatto con la vetta in vista del derby dell'8 marzo.