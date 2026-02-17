Allegri cauto, il Milan sogna: tra Champions e il richiamo dello scudetto

Milan, sfrutta l'occasione—
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione: il Milan prova ad inserirsi
Come Allegri ricorda in ogni conferenza stampa, l'obiettivo dei rossoneri è quello di qualificarsi in Champions League, ma non è di certo vietato pensare di poter vincere lo scudetto. Perché un club come il Milan deve scendere in campo ogni partita per vincere trofei, non ci sono altre strade. L'allenatore livornese, come da suo mantra, cerca di trasmettere serenità alla squadra in ogni occasione per provare a trasformarla in un'opportunità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA