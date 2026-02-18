PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni: "Ho sbagliato io". Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

