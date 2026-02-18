Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni: "Ho sbagliato io". Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
