Cardinale è tornato due volte a Milanello nell'arco di pochissimo tempo. Come mai? Gazzetta.it parla di tre principi principali su cui si basano Milan e RedBird ovvero continuità, stabilità e centralità. Le due visite di Cardinale andrebbero proprio in quella direzione con un messaggio evidente: la proprietà c'è e ci sarà. Come ricorda la rosea la prima visita del 2026 è datata 21 gennaio, a cui è seguita quella del 15 febbraio.
Cardinale spesso a Milanello: ecco l’obiettivo del numero uno del Milan. E in futuro …
Milan, il numero uno di RedBird e del club Gerry Cardinale potrebbe aumentare sempre di più le visite a Milanello. Ecco i dettagli dal sito Gazzetta.it
L'obiettivo sarebbe quello di trasformare la presenza di Cardinale da evento straordinario a ordinario. Secondo quanto riportato dal quotidiano le visite sarebbero destinate ad aumentare di numero, il fondatore di RedBird intenderebbe vivere il club anche con una maggiore presenza fisica. Il progetto sportivo del Milan resterebbe al centro di tutto. Questo attraverso incontri pianificati con tutta la dirigenza e le aree del business, per affrontare i temi prioritari del progetto Milan. Tra questi anche lo stadio futuro del club. La presenza di Cardinale a Milanello sarebbe da 'normalizzare', conclude la rosea.
