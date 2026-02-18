Cardinale è tornato due volte a Milanello nell'arco di pochissimo tempo. Come mai? Gazzetta.it parla di tre principi principali su cui si basano Milan e RedBird ovvero continuità, stabilità e centralità. Le due visite di Cardinale andrebbero proprio in quella direzione con un messaggio evidente: la proprietà c'è e ci sarà. Come ricorda la rosea la prima visita del 2026 è datata 21 gennaio, a cui è seguita quella del 15 febbraio.