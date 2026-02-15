Milan, Cardinale a Milanello: bel momento con Maignan. I dettagli | PM

Secondo quanto raccolto dalla redazione oggi il numero uno del Milan e di RedBird Gerry Cardinale era presente a Milanello. Tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione oggi il numero uno del Milan e di RedBird Gerry Cardinale era presente oggi a Milanello. Lungo discorso con l'allenatore Massimiliano Allegri e soprattutto un bel momento con Mike Maignan per cui ha espresso tutta la contentezza per il rinnovo con il Milan. Cardinale ha assistito all'allenamento odierno (ancora lavoro a parte per Saelemaekers in visto di Milan-Como). Presente tutta la dirigenza del Diavolo. Cardinale si è anche fermato a pranzo con tutta la squadra.