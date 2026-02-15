Milan, Cardinale a Milanello: bel momento con Maignan. I dettagli | PM

Secondo quanto raccolto dalla redazione oggi il numero uno del Milan e di RedBird Gerry Cardinale era presente oggi a Milanello. Lungo discorso con l'allenatore Massimiliano Allegri e soprattutto un bel momento con Mike Maignan per cui ha espresso tutta la contentezza per il rinnovo con il Milan. Cardinale ha assistito all'allenamento odierno (ancora lavoro a parte per Saelemaekers in visto di Milan-Como). Presente tutta la dirigenza del Diavolo. Cardinale si è anche fermato a pranzo con tutta la squadra.
Cardinale a Milanello: discorso con Allegri e bel momento con Maignan. I dettagli | PM NEWS
Milan, Cardinale torna a Milanello—
Cardinale era passato a Milanello già a fine gennaio per sostenere la squadra e dare vicinanza al Milan in una fase importante della stagione per il Diavolo. In quel caso Cardinale mancava ufficialmente dall'Italia da mesi. Ultima volta a 'San Siro', il 14 settembre 2024, in occasione di Milan-Venezia 4-0. Quindi, il 5 novembre 2024, si era visto sugli spalti del 'Bernabéu' per Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League. Ad aprile 2025 si era parlato di un suo incontro a Milanello con i dirigenti. Importante segnale di Cardinale che fa sentire il suo apporto al Milan nella fase cruciale della stagione.
