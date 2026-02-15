Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, l’amicizia tra due grandi rossoneri: Allegri e Galliani avvistati a cena insieme

ULTIME MILAN NEWS

Milan, l’amicizia tra due grandi rossoneri: Allegri e Galliani avvistati a cena insieme

Milan, Allegri e Galliani a cena insieme: i due hanno guardato Inter-Juve
Secondo quanto riferito su X da Nicolò Schira, L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri era a cena con Adriano Galliani. I due avrebbero guardato assieme la gara tra Inter e Juventus
Redazione

Da più di 12 ore, l'argomento che più scalda gli animi del calcio italiano è, senza dubbio, l'episodio che ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus, e forse anche la Serie A 2025/26. Parliamo ovviamente del cartellino rosso estratto dall'arbitro La Penna nei confronti del difensore bianconero Pierre Kalulu, arrivato dopo una netta simulazione dell'interista Alessandro Bastoni, peraltro già ammonito e che sarebbe dovuto essere espulso al posto del difensore ex rossonero.

Questa partita, in particolare, interessava al Milan sia per il discorso quarto posto, ma soprattutto per la corsa Scudetto. La reazione dell'allenatore rossonero all'episodio Kalulu-Bastoni non la sapremo mai, però sappiamo che il tecnico toscano ha guardato la partita con un amico d'eccezione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri

Secondo quanto riferito sul proprio profilo X da Nicolò Schira, Massimiliano Allegri e Adriano Galliani (ex dirigente di Max ai tempi del primo ciclo rossonero) hanno passato la serata insieme. Sono stati avvistati a cena in un ristorante, dediti a vedere la gara tra Inter e Juventus. Rimane la curiosità nel sapere quale sia stata la reazione dei due al grave errore che rischia di costare caro al loro amato Milan.

Leggi anche
Milan, le polemiche di Rabiot post Pisa. Il Como perde un titolare per mercoledì. Sfuma Goretzka?
Milan a Liverpool, visita al nuovo stadio dell’Everton per il post San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA