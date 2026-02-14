Milan a Liverpool, visita al nuovo stadio dell’Everton per il post San Siro

Pianeta Milan
Il Milan in visita a Liverpool per studiare stadi e servizi: idee per il nuovo stadio e migliorie anche per 'San Siro'. Ecco i dettagli
Novità sul tema nuovo stadio per Inter e Milan. Come noto, lo scorso novembre le due squadre milanesi hanno definitivamente acquistato lo stadio di 'San Siro' e la zona limitrofa. Ora sono attesi passi in avanti per quanto riguarda il progetto da presentare a Palazzo Marino nelle prossime settimane. I due club vorrebbero iniziare i lavori entri i prossimi quattro mesi. Per questo i lavori sul progetto del nuovo impianto continuano.

Milan in visita a Liverpool: ecco il motivo

Secondo quanto scritto da 'Gazzetta.it', il Milan si starebbe muovendo 'prendendo ispirazione' dagli altri nuovi stadi d'Europa. La versione online del quotidiano infatti riporta un'interessante notizia del 'Times', secondo cui una delegazione rossonera, nei giorni scorsi, sarebbe andata a Liverpool per una visita speciale. Il Milan infatti avrebbe visionato il nuovo 'Hill Dickinson Stadium', ossia il nuovo stadio dell'Everton.

Così la 'Rosea' sull'impianto delle 'Toffees'. "Collocato sul molo di Bramley-Moore Dock a Vauxhall, zona industriale di Liverpool, è stato inaugurato a febbraio dell'anno scorso, ha ricevuto una cascata di elogi per il suo design (e anche perché è destinato a diventare il cuore pulsante di un nuovo sviluppo multiuso del molo, al servizio della cittadinanza) e ospiterà Euro 2028. Costruito in acciaio e vetro, accoglie quasi 53 mila spettatori - con svariate attività extra partita - ed è simile in alcuni punti del progetto al Tottenham Hotspur Stadium, non per caso da tempo uno degli impianti di massimo riferimento nelle idee e negli studi del Milan".

Importante sottolineare una cosa: la visita del Milan a Liverpool non implica che il nuovo San Siro ricalcherà l'Hill Dickinson Stadium. Si tratta di una tappa di benchmarking tra i migliori impianti europei. Vale a dire un "confronto con le strategie e i processi di altre realtà ben affermate". Per questo motivo, sono previste altre visite negli altri stadi d'Europa nelle prossime settimane. Non solo però la struttura, al Milan interessa anche tutto il resto legato al giorno della partita come operations, lounge, broadcaster, hospitality, fan experience. Per questo la delegazione rossonera era composta da persone che fanno parte dell'area corporate. La data di congedo da 'San Siro' c'è, ma è ancora lontana, quindi i rossoneri guardano anche al presente per valutare qualche possibile miglioria all'attuale 'Meazza'.

