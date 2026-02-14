Milan a Liverpool, visita al nuovo stadio dell’Everton per il post San Siro

Così la 'Rosea' sull'impianto delle 'Toffees'. "Collocato sul molo di Bramley-Moore Dock a Vauxhall, zona industriale di Liverpool, è stato inaugurato a febbraio dell'anno scorso, ha ricevuto una cascata di elogi per il suo design (e anche perché è destinato a diventare il cuore pulsante di un nuovo sviluppo multiuso del molo, al servizio della cittadinanza) e ospiterà Euro 2028. Costruito in acciaio e vetro, accoglie quasi 53 mila spettatori - con svariate attività extra partita - ed è simile in alcuni punti del progetto al Tottenham Hotspur Stadium, non per caso da tempo uno degli impianti di massimo riferimento nelle idee e negli studi del Milan".