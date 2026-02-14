Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri continua ad essere sempre più protagonista in questo campionato: eguagliato un record storico
Il Milan di Massimiliano Allegri continua ad essere sempre più protagonista in questo campionato, raggiungendo diversi traguardi molto significativi. Oltre alla striscia d'imbattibilità (arrivata a 23), i rossoneri eguagliano il loro secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagioni di Serie A nell'era dei tre punti.

Milan, che numeri!

Secondo i dati forniti da Opta, il confronto storico mette in evidenza quanto fatto dal Milan nella stagione del 1995-1996 (stesso numero) mentre il record assoluto rimane quello legato alla stagione del 2003-2004, dove i rossoneri avevano conquistato la bellezza di 61 punti.

Il percorso dei rossoneri è stato molto positivo: 1 sola sconfitta (contro la Cremonese) ma tanti pareggi, forse troppi, con squadra di media-bassa classifica. I rossoneri, attualmente, risiedono al secondo posto in classifica, dietro all'Inter capolista (quota 58 punti ma con una partita in più rispetto ai rossoneri).

Ma la domanda sorge spontanea: se il Milan continua con questi risultati, può davvero frenare la marcia dell'Inter verso la conquista del tricolore?

