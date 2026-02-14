Brignone attesa a Milanello o San Siro: il Milan invita la sua campionessa

Dopo averla celebrata sui social, il Milan si è attivato per ospitare Federica Brignone a San Siro o a Milanello. La sciatrice italiana ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un traguardo eroico, soprattutto perché l'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso aprile rischiava di compromettere la sua partecipazione. Ieri quando è scesa con il pettorale numero 6 , nuvole basse e scarsa visibilità, è come se si fosse accesa la luce.

Milan, la fede rossonera di Brignone

Federica Brignone non ha mai nascosto la propria fede rossonera. Ne ha parlato in una lunga intervista concessa nel 2019 ai microfoni di MilanTV: "Mia nonna è milanista, mia mamma è milanista e anche mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, soprattutto quando ero più giovane. Mi ricordo però che soprattutto la Champions League e il campionato le seguivamo tutti insieme sul divano a tifare. Sono stati dei bei ricordi".