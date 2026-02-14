Peggior partita stagionale! Analisi Pisa-Milan 1-2: mentalità inadeguata

E alla fine arriva Luka Modric a salvare i rossoneri e decretare Pisa-Milan 1-2: un gol a tempo quasi scaduto, figlio di una sofferenza inaspettata contro l'ultima in classifica. I rossoneri sembravano in controllo della partita, ma alla fine hanno rischiato, di nuovo, di non vincerla. Non per questioni tattiche, come dicono alcuni, o per demeriti di Massimiliano Allegri, che in realtà aveva preparato di nuovo bene la sfida. Il problema è più profondo e rischia di essere un allarme vero e proprio per il finale di stagione. Se si vuole ambire a qualcosa di grosso, ovvio. Si tratta della mentalità dei giocatori, che è inadeguata. Nell'analisi tattica di oggi, il nostro match analyst Mattia Pellé ci ha portato alcuni episodi della partita in cui si evince chiaramente: poco coraggio, poca qualità, poca cattiveria e attenzione. Errori banali che non si possono fare. Trovate il video del nostro canale YouTube qui sotto, vi invitiamo a lasciare un mi piace, a iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare per dirci la vostra!