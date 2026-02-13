Abbiamo visto la morte, Modric ci salva! Pisa-Milan 1-2: ecco gli attributi

Una vittoria di quelle che potrebbe essere ricordata a fine stagione, Pisa-Milan 1-2. Quando tutto sembrava ormai finito e la stagione rossonera sembrava destinata ad arrivare verso la fine ormai inesorabilmente e senza motivazioni, Luka Modric, campione croato classe 1985, ci ha preso per i capelli e ha deciso che non fosse ancora oggi il nostro momento. I rossoneri vincono ancora, restano aggrappati e ora si godono il fine settimana guardando gli scontri diretti delle altre. Ecco perché questa vittoria è ancora più pesante e Massimiliano Allegri ha esultato tanto al gol di Modric a cinque minuti dalla fine. Aveva chiesto attributi e attributi ha avuto. Sembrava la beffa perfetta, tra gol annullato e rigore sbagliato, ma invece abbiamo vinto. E siamo ancora vivi. Il commento nel video sul nostro canale YouTube che trovate qui sotto: lasciate un mi piace, iscrivetevi e commentate!