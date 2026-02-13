Pianeta Milan
Milan, strategia anti-parametro zero: nessuno in Serie A ha meno valore a rischio nel 2026

Milan, strategia vincente sui rinnovi: linea anti-parametro zero
Secondo i dati raccolti da 'Transfermarkt', il Milan, grazie alla sua strategia sui rinnovi, è il club di Serie A con il valore più basso a rischio parametro zero nel 2026
Redazione PM

Il Milan ha recentemente rinnovato il contratto di Mike Maignan. Il francese era in scadenza nel 2026 e il rischio era quello di perdere il proprio portiere a parametro zero, esattamente come successe con Donnarumma nel 2021. La linea del club negli ultimi anni è chiara: evitare di tenere in rosa giocatori in scadenza. Senza accordo, si vende prima per monetizzare. Un esempio lampante è quello di Theo Hernandez, ceduto all'Al-Hilal in estate per evitare di perderlo a zero l'anno successivo.

Milan, rischio parametro zero minimo

Secondo i dati raccolti da 'Transfermarkt', Il Milan è il club di Serie A con il valore a rischio più basso nel 2026. Questa speciale classifica fa riferimento ai giocatori che potrebbero andarsene a parametro zero se i loro contratti non venissero rinnovati.

Gli unici rossoneri in scadenza sono Modric (deciderà a fine stagione se attivare l'opzione fino al 2027), Terracciano (rinnovo a determinate condizioni) e Fullkrug (in prestito con diritto di riscatto), per un valore totale di 13 milioni di euro.

La squadra con il valore a rischio più alto è la Juventus: 121,7 milioni di euro. I bianconeri a fine contratto sono Vlahovic, McKennie, Kostic e Pinsoglio, oltre ai prestiti di Openda, Holm e Boga. Al secondo posto troviamo la Roma (100 milioni di euro), seguita da Napoli (68 milioni) e Cagliari (66 milioni).

