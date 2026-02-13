Milan, strategia vincente sui rinnovi: linea anti-parametro zero

Il Milan ha recentemente rinnovato il contratto di Mike Maignan. Il francese era in scadenza nel 2026 e il rischio era quello di perdere il proprio portiere a parametro zero, esattamente come successe con Donnarumma nel 2021. La linea del club negli ultimi anni è chiara: evitare di tenere in rosa giocatori in scadenza. Senza accordo, si vende prima per monetizzare. Un esempio lampante è quello di Theo Hernandez, ceduto all'Al-Hilal in estate per evitare di perderlo a zero l'anno successivo.