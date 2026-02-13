Milan, strategia vincente sui rinnovi: linea anti-parametro zero

Gli unici rossoneri in scadenza sono Modric (deciderà a fine stagione se attivare l'opzione fino al 2027), Terracciano (rinnovo a determinate condizioni) e Fullkrug (in prestito con diritto di riscatto), per un valore totale di 13 milioni di euro.
La squadra con il valore a rischio più alto è la Juventus: 121,7 milioni di euro. I bianconeri a fine contratto sono Vlahovic, McKennie, Kostic e Pinsoglio, oltre ai prestiti di Openda, Holm e Boga. Al secondo posto troviamo la Roma (100 milioni di euro), seguita da Napoli (68 milioni) e Cagliari (66 milioni).
