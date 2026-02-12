Nuovo stadio a Milano e il futuro di San Siro: le novità dall'assessora Riva

Ha poi spiegato che una volta completato il nuovo impianto, comincerà la fase di modifica di 'San Siro'. Non è ancora chiaro il futuro sul leggendario impianto che è stato casa di Milan e Inter per tantissimi anni. Una cosa però è sicura: due stadi della stessa grandezza in quella zona non sono possibili. Il Comune di Milano, ha concluso Riva, fornirà aggiornamenti non appena sarà pronto il prossimo step del progetto.