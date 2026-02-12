Pianeta Milan
Nuovo stadio a Milano e il futuro di San Siro: le novità dall'assessora Riva
L'assessora Martina Riva ha rivelato importanti novità sul futuro di San Siro e su quello che invece sarà il nuovo stadio di Milano
Ospite di 'Newzgen', il programma in streaming realizzato da Alanews e guidato da Andrea Eusebio e Alessandra D'Ippolito, l'Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche sulle prospettive future di 'San Siro'.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', Riva avrebbe affermato che l'avvio dei lavori potrebbe arrivare già nel 2026, compatibilmente con le tempistiche burocratiche. L'obiettivo prioritario resta quello di consegnare il nuovo impianto in tempo per gli Europei del 2032, candidatura su cui la città ha investito molto negli ultimi anni.

Ha poi spiegato che una volta completato il nuovo impianto, comincerà la fase di modifica di 'San Siro'. Non è ancora chiaro il futuro sul leggendario impianto che è stato casa di Milan e Inter per tantissimi anni. Una cosa però è sicura: due stadi della stessa grandezza in quella zona non sono possibili. Il Comune di Milano, ha concluso Riva, fornirà aggiornamenti non appena sarà pronto il prossimo step del progetto.

