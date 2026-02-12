Milan, le possibili scelte di Allegri per il Pisa. Polemiche sul calendario!

Dopo il video fuori da Milanello post conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il nostro inviato Stefano Bressi ha realizzato un secondo video in cui svela le probabili scelte del tecnico rossoneri in vista del match di domani sera. Come noto, il Milan, alle ore 20:45 di domani sera, aprirà la 25^ giornata di Serie A in casa del Pisa, in una sfida che i rossoneri non devono sottovalutare per due motivi. Innanzitutto perché già all'andata, a 'San Siro', il Pisa è tornata a a casa con un punto dopo una partita in cui i rossoneri non hanno fatti bene. E poi perché il turno di campionato può sorridere al Milan viste le partite di cartello in programma tra sabato e domenica. Vale a dire Inter-Juventus e Napoli-Roma. Di tutto questo e di tanto altro, come l'ennesimo scandalo legato al calendario di Milan e Inter, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!