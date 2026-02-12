Allegri presenta Pisa-Milan. Pulisic tra rinnovo e campo. E Goretzka ...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 12 febbraio 2026. Il Milan si prepara a tornare in campo domani sera per la sfida col Pisa di Oscar Hiljemark, valida per la 25^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, ma non sono le uniche parole rilasciate dal mondo Milan. Ma non solo campo, anche diverse notizie di mercato. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA