Cassano: 'Scudetto? Inter andata. Il Napoli finirà davanti al Milan'

Antonio Cassano sulla lotta Scudetto

"La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora. Ora fa cose allucinanti, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro. E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite".