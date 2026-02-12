Cassano: 'Scudetto? Inter andata. Il Napoli finirà davanti al Milan'

Pianeta Milan
Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', l'ex giocatore di Inter e Milan Antonio Cassano si è espresso sulla lotta Scudetto
Al termine della 24^ giornata di Serie A, è andato in onda l'ultimo appuntamento del format 'Viva El Futbol' con protagonisti gli ex calciatori Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Quest'ultimo ha parlato anche della lotta Scudetto a margine di un commento sulla vittoria del Napoli di Antonio Conte a Genova. Ecco, dunque, le sue parole

"La cosa che mi impressiona del Napoli è che con Buongiorno si gioca uno in meno. Oggi è improponibile. Per me prima era meglio sia di Bastoni e Calafiori, forse lo penso ancora. Ora fa cose allucinanti, è una roba vergognosa come difensore. Si vede che ha paura. Col Genoa ha fatto un disastro. Se non sei in fiducia non puoi dribblare. Un disastro. E il Napoli in questo momento qua sta giocando con un genio in panchina che porta la barca in porto. L'allenatore sta giocando con quattro giocatori: McTominay, Hojlund, Lobotka e Vergara, il ragazzino, che sta trascinando la squadra nelle ultime tre partite".

Antonio Cassano ha poi continuato: "Poi sul rigore non m'interessa dire nulla. Ma il Napoli ora ha mille difficoltà e fare punti è importante. Scudetto? L'Inter ormai è andata, ma sono convinto che il Napoli finirà comunque davanti al Milan. Il Napoli è una squadra grazie al suo allenatore".

