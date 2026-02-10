Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cassano: “Leao è un bidone: non può pulire neanche l’accappatoio a Luis Diaz”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Cassano: “Leao è un bidone: non può pulire neanche l’accappatoio a Luis Diaz”

Milan, Cassano duro: 'Leao un bidone. Dimarco con Allegri...'
Durante l'ultima puntata di 'Viva El Futbol', Antonio Cassano, ex calciatore di Serie A, è tornato a parlare di Milan, Rafael Leao e Massimiliano Allegri
Redazione PM

Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire.

Milan, le parole di Cassano su Leao e Allegri

—  

Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao  è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. Non fa i balletti, il trapper o altre ca*ate, fa la differenza. In Italia facciamo passare per buoni anche i bidoni, ci sono venti categorie di differenza fra i due. Diaz ha fatto 28 tra gol e assist in 30 partite, di cosa stiamo parlando?".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti >>>

Cassano ha continuato così: "Baldè gioca al Barcellona, vuol dire che può farlo anche Dimarco se lavorato in un certo modo. Con Allegri giocherebbe dietro la porta, sai perché? Perché non attaccano mai".

Leggi anche
Theo Hernandez: gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal. E il suo valore …
Schira rivela: “Bartesaghi è stato convocato stasera da Rino Gattuso”. I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA