Milan, Cassano duro: 'Leao un bidone. Dimarco con Allegri...'

Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri . Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire.

Milan, le parole di Cassano su Leao e Allegri

Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. Non fa i balletti, il trapper o altre ca*ate, fa la differenza. In Italia facciamo passare per buoni anche i bidoni, ci sono venti categorie di differenza fra i due. Diaz ha fatto 28 tra gol e assist in 30 partite, di cosa stiamo parlando?".