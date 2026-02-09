Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. La squadra di Allegri tornerà in campo questo venerdì contro il Pisa. Una delle sorprese più belle dei rossoneri è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il terzino ha iniziato la stagione come alternativa sulle fasce, ma con il tempo si è conquistato a suon di prestazioni il ruolo da titolare della fascia sinistra ai danni di Pervis Estupinan. Il giornalista Nicolò Schira (qui la nostra esclusiva) ha parlato proprio di Bartesaghi. Ecco di che si tratta dal post sul social X.
Schira rivela: “Bartesaghi è stato convocato stasera da Rino Gattuso”. I dettagli
Il giornalista Nicolò Schira ha parlato del terzino sinistro del Milan Davide Bartesaghi. Convocazione con l'Italia di Gattuso vicina? Ecco il chiaro indizio
"Davide Bartesaghi è stato convocato stasera da Rino Gattuso per la cena-incontro a Milano con gli altri giocatori della Nazionale Italiana". Schira continua: "È un segnale che la convocazione per le partite dei Playoff potrebbe essere imminente per il terzino sinistro del Milan". Ricordiamo che l'Italia giocherà i playoff per i Mondiali contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo 2026. In caso di vittoria, nella finale del 31 marzo 2026 troverebbe una tra Galles e Bosnia.
