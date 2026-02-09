Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. La squadra di Allegri tornerà in campo questo venerdì contro il Pisa. Una delle sorprese più belle dei rossoneri è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il terzino ha iniziato la stagione come alternativa sulle fasce, ma con il tempo si è conquistato a suon di prestazioni il ruolo da titolare della fascia sinistra ai danni di Pervis Estupinan. Il giornalista Nicolò Schira (qui la nostra esclusiva) ha parlato proprio di Bartesaghi. Ecco di che si tratta dal post sul social X.