Theo Hernandez: gol e giocate dell'ex Milan con l'Al-Hilal. E il suo valore ...
Il Milan ha ceduto molti giocatori in estate, ma come stanno andando in questa stagione? Ecco i numeri di Theo Hernandez all'Al-Hilal
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tante decisioni importanti prese dal Milan la scorsa estate. Tra queste anche cessioni importanti che hanno e fanno ancora discutere tra i tifosi rossoneri. Theo Hernandez resta nella storia del Diavolo, anche se in estate le strade si sono separate: il francese è stato ceduto all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro. Il suo 'erede' sulla carta sarebbe dovuto essere Estupinan. Sul campo però è Bartesaghi che è sbocciato del tutto diventando titolare fisso con Massimiliano Allegri.

L'impatto di Theo Hernandez nel nuovo campionato è stato devastante, come era facile attendersi, almeno guardando solo ai meri numeri: al momento il francese ha giocato 27 partite con l'Al-Hilal segnando 7 gol totali e servendo 2 assist. Per Simone Inzaghi è un titolare fisso: in campionato è sceso in campo 18 volte, 18 volte dal primo minuto. Secondo il sito Transfermarkt il suo valore di mercato attuale sarebbe di circa 28 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA