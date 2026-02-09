Tante decisioni importanti prese dal Milan la scorsa estate. Tra queste anche cessioni importanti che hanno e fanno ancora discutere tra i tifosi rossoneri. Theo Hernandez resta nella storia del Diavolo, anche se in estate le strade si sono separate: il francese è stato ceduto all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro. Il suo 'erede' sulla carta sarebbe dovuto essere Estupinan. Sul campo però è Bartesaghi che è sbocciato del tutto diventando titolare fisso con Massimiliano Allegri.