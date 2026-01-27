"Da tifoso, non mi interessano le tue scuse o le tue foto in bianco e nero. Voglio vederti bruciare in campo per il logo dell'Al-Hilal e per i suoi fantastici tifosi. Hai un grande talento e grandi capacità, ma sei avaro nel dare e pigro nelle tue prestazioni. Questo non è il tuo livello abituale, hai molto da offrire ai tifosi della tua squadra".