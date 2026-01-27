Pianeta Milan
“Non sei quello del Milan. Sei pigro e avaro”, i tifosi dell’Al-Hilal contro Theo Hernandez

Theo Hernandez si scusa, i tifosi dell'Al-Hilal: 'Sei pigro. Sembri freddo e indifferente'
Continua l'avventura all'Al-Hilal di Theo Hernandez. L'ex terzino rossonero non è apprezzato da tutti i tifosi. Ecco alcuni post dal social X
Il Milan in estate ha cambiato molto. Tra le cessioni importanti c'è stata quella di Theo Hernandez. Nella sua nuova esperienza con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, il terzino francese ha segnato fino ad ora 7 gol con 2 assist in 24 presenze. Numeri quindi importanti. In classifica la squadra dell'ex rossonero è in testa con 45 punti, 5 in più dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio dell'Al-Hilal contro l'Al-Riyadh, Theo Hernandez ha postato su X un messaggio di scuse ai tifosi.

Ex Milan, non tutti i tifosi dell'Al-Hilal contenti delle prestazioni di Theo Hernandez

"Non è il risultato che volevamo. È il momento di accettarlo e andare avanti. Concentrato completamente sulla prossima partita". Sotto il post del francese sono arrivate alcune lamentale da parte dei tifosi dell'Al-Hilal. Eccone un esempio.

"Da tifoso, non mi interessano le tue scuse o le tue foto in bianco e nero. Voglio vederti bruciare in campo per il logo dell'Al-Hilal e per i suoi fantastici tifosi. Hai un grande talento e grandi capacità, ma sei avaro nel dare e pigro nelle tue prestazioni. Questo non è il tuo livello abituale, hai molto da offrire ai tifosi della tua squadra".

LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>>

E altri ancora come ad esempio: "Sappiamo che hai molto da offrire, ma purtroppo sembri freddo e indifferente nelle tue prestazioni, il contrario di quanto hai mostrato in precedenza al Milan o con la nazionale francese! Ti aspettiamo ancora".

