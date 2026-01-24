Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Ibrahimovic presente a Kitzbuhel: la foto con Schwarzenegger

SOCIAL

Milan, Ibrahimovic presente a Kitzbuhel: la foto con Schwarzenegger

Milan, Ibrahimovic presente a Kitzbuhel: la foto con Schwarzenegger - immagine 1
Oggi a Kitzbuhel si è corsa la discesa libera maschile più iconica di tutti: presente Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, in compagnia di Arnold Schwarzenegger
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi a Kitzbuhel si è corsa la discesa libera maschile più iconica di tutti, un appuntamento che tutti gli appassionati di sport non possono perdersi, una ricorrenza quasi sacra. Una gara che uno sciatore desidera vincere più di tutti.

Tra il pubblico, come già accaduto lo scorso anno, era presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. La sua presenza ha fatto da vera e propria cornice a una giornata storica. A vincere la gara è stato proprio l'italiano Giovanni Franzoni, giovane classe 2001, già vincitore nelle scorse settimane a Wengen.

LEGGI ANCHE

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente non è passato inosservato, era presente anche un'altra leggenda, questa volta del cinema:a presenziare c'era pure Arnold Schwarzenegger, storico volto del cinema mondiale. Lo svedese, ovviamente, ha voluto immortalare il momento con una foto poi postata sul proprio profilo Instagram. La descrizione? Molto semplice: "We will be back!" Ecco, di seguito, il post:

LEGGI ANCHE: Voeller: “Molto felice per Fullkrug. Il gioco dei rossoneri è ideale per lui. Su Roma-Milan …”

Leggi anche
Olimpiadi Invernali, Ibrahimovic accoglie la manifestazione: “Benvenuti a casa nostra”
Kean e Leao amici fuori dal campo: avvistati insieme durante … | VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA