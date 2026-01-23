Pianeta Milan
Olimpiadi Invernali, Ibrahimovic accoglie la manifestazione: “Benvenuti a casa nostra”

Ibrahimovic saluta le Olimpiadi a Milano: 'Benvenuti a casa nostra'
Con un video postato sui propri canali social, il Milan dà il benvenuto alle prossime Olimpiadi Invernali che si disputeranno a Milano e a Cortina
Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'inizio è previsto il prossimo 6 febbraio, ma la voglia dei tanti appassionati di sport invernali cresce di giorno in giorno. Per questo motivo, il Milan ha voluto presentare e salutare la manifestazione attraverso un video postato sui propri canali social.

Il video comincia con Zlatan Ibrahimovic, Tedoforo ufficiale della manifestazione, che, seduto sugli spalti di 'San Siro' pronuncia una frase che annuncia il resto del video, focalizzato sui vari lati della città di Milano. "Milano non ha bisogno di presentazioni, Milano è top" afferma la leggenda svedese. Nel video poi si vedono diversi protagonisti rossoneri.

Prima Christian Pulisic che spiega una delle tradizioni milanesi legata al Caffè espresso e al cappuccino. Subito dopo si vedono Adrien Rabiot, che ricorda come Milano sia la città della moda, e Luka Modric in versione 'artista' anche fuori dal campo. Ma Milano è anche casa, per tanti giocatori lo è da sempre, come ricorda Matteo Gabbia nel video. La conclusione è scenica: torna Zlatan che, da 'San Siro', dà il benvenuto officiale alle Olimpiadi Invernali, che si terranno a Milano, la casa del Milan.

