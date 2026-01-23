Ibrahimovic saluta le Olimpiadi a Milano: 'Benvenuti a casa nostra'

Prima Christian Pulisic che spiega una delle tradizioni milanesi legata al Caffè espresso e al cappuccino. Subito dopo si vedono Adrien Rabiot, che ricorda come Milano sia la città della moda, e Luka Modric in versione 'artista' anche fuori dal campo. Ma Milano è anche casa, per tanti giocatori lo è da sempre, come ricorda Matteo Gabbia nel video. La conclusione è scenica: torna Zlatan che, da 'San Siro', dà il benvenuto officiale alle Olimpiadi Invernali, che si terranno a Milano, la casa del Milan.