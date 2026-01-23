"Ma è normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello che ha parlato dei rossoneri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Con la vittoria contro il Lecce, Allegri e il Milan hanno raggiunto i 20 risultati utili consecutivi in Serie A: "Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell’allenatore sul gruppo. Il Milan oggi ha uno spirito, per questo riesce a recuperare anche quelle partite in cui non fa benissimo dal punto di vista del gioco o va sotto nel punteggio. Penso che Max abbia lavorato parecchio su questo aspetto e la sola sconfitta con la Cremonese alla prima in 21 giornate ne è la prova". PROSSIMA SCHEDA>>>