Ravezzani: 'Primo tempo con Roma imbarazzante. Nkunku non da Milan'

Il Milan pareggia contro la Roma , giocando in difesa nel primo tempo e alzando in baricentro nella ripresa. Il gol di De Winter però non basta, visto che Pellegrini trova il pareggio su calcio di rigore. Al termine della sfida il giornalista Fabio Ravezzani ha postato un paio di pensieri molto interessanti sul social X. Ecco le sue parole.

"Milan troppo sotto nel primo tempo, si risolleva nella ripresa. La Roma avrebbe meritato di più. Ma la squadra ha carattere. Bartesaghi cresce molto (rigore a parte). Nkunku non è da Milan. Leao indisponente, Pulisic impotente. De Winter soffre Dybala ma segna. Maignan super". Sul secondo post Ravezzani si concentra sul gioco dei rossoneri: "Undici tiri in porta a uno. Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante. E sarebbe interessante capire come una squadra, capace nella ripresa di giocare alla pari, se non meglio della Roma, possa essere così inerme per 45 minuti".