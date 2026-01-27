Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ravezzani: “Nkunku non è da Milan. Leao indisponente. Non capisco perché il Diavolo …”

ROMA-MILAN

Ravezzani: “Nkunku non è da Milan. Leao indisponente. Non capisco perché il Diavolo …”

Ravezzani: 'Primo tempo con Roma imbarazzante. Nkunku non da Milan'
Roma-Milan 1-1, il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato dopo la partita. Focus in particolare sulla prestazione del Diavolo. Ecco le sue parole dai social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan pareggia contro la Roma, giocando in difesa nel primo tempo e alzando in baricentro nella ripresa. Il gol di De Winter però non basta, visto che Pellegrini trova il pareggio su calcio di rigore. Al termine della sfida il giornalista Fabio Ravezzani ha postato un paio di pensieri molto interessanti sul social X. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora ...>>>

"Milan troppo sotto nel primo tempo, si risolleva nella ripresa. La Roma avrebbe meritato di più. Ma la squadra ha carattere. Bartesaghi cresce molto (rigore a parte). Nkunku non è da Milan. Leao indisponente, Pulisic impotente. De Winter soffre Dybala ma segna. Maignan super". Sul secondo post Ravezzani si concentra sul gioco dei rossoneri: "Undici tiri in porta a uno. Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante. E sarebbe interessante capire come una squadra, capace nella ripresa di giocare alla pari, se non meglio della Roma, possa essere così inerme per 45 minuti".

Leggi anche
Milan, Ibrahimovic presente a Kitzbuhel: la foto con Schwarzenegger
Olimpiadi Invernali, Ibrahimovic accoglie la manifestazione: “Benvenuti a casa nostra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA