Il Milan ha cambiato moltissimo in estate, cercando anche di pensare al futuro e ai bilanci del club rossonero. Fondamentale la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni , con plusvalenza di 42 registrata a giugno. Una perdita importantissima però a livello tecnico: si perché l'olandese ha lasciato un segno importante nelle sue stagioni con il Milan. 104 presenze con 19 gol e 9 assist e uno dei trascinatori nella scorsa annata.

Con il Manchester City Reijnders sta vivendo una stagione a metà: numeri comunque importanti, ma l'olandese si deve ancora abituare del tutto al calcio inglese e a quello del suo allenatore Guardiola. In Premier League sono al momento 23 le presenze (17 da titolare, ma non ha giocato l'ultima contro il Liverpool) con 5 gol e due assist. Se guardiamo anche le altre competizioni le presenze salgono a quota 39 con 7 gol e 7 assist. Come detto numeri comunque molto importante per un centrocampista. Secondo il sito Transfermarkt la sua attuale valutazione di mercato sarebbe di circa 65 milioni di euro.