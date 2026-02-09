PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, infortunio grave! Come sta Saelemaekers. Esclusiva: il futuro di Nkunku. Vlahovic solo se …

Milan, le novità sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers. Tegola Cissè. Intervista esclusiva a Nicolò Schira: le novità di mercato. Le top news di Pianeta Milan del 9 febbraio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, tegola Cissè. Nuovi esami per Saelemaekers. Retroscena su Nkunku. Mentre Vlahovic ...

Milan, si avvicina sempre di più il rientro in campo dei rossoneri. Venerdì sera è prevista la partita contro il Pisa. Le ultime novità sugli infortuni di Pulisic e Saelemaekers. Tegola Cissè. Intervista esclusiva a Nicolò Schira: le ultime novità su Vlahovic e i retroscena su Nkunku. Occhio poi al futuro di Ismael Bennacer. Ecco le top news di Pianeta Milan del 9 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>

