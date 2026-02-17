Milan-Como, secondo Sky Ricci sarà titolare. In avanti Loftus-Cheek

Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1′. A centrocampo chance per Jashari
In attacco, Massimiliano Allegri sembra voglia puntare ancora su Ruben Loftus-Cheek, in gol nelle ultime due partite. Al suo fianco uno tra Rafael Leao e Christopher Nkunku, col portoghese leggermente in vantaggio. Solo panchina per Christian Pulisic che non è ancora al massimo.
