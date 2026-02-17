Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot in Milan-Como: sarà Ricci. In attacco …

PROBABILI FORMAZIONI

Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot in Milan-Como: sarà Ricci. In attacco …

Milan-Como, secondo Sky Ricci sarà titolare. In avanti Loftus-Cheek
Secondo Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', Samuele Ricci sarà titolare in Milan-Como. In attacco spazio a Loftus-Cheek dal 1'
Redazione

Arrivano importanti novità da Milanello sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri per la gara col Como di Cesc Fabregas, sfida valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Le riporta l'inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport' Peppe Di Stefano.

Partendo dalla difesa, si prevede il ritorno dal primo minuto di Koni De Winter. Il difensore belga, in netta crescita nell'ultimo periodo, potrebbe sostituire Fikayo Tomori come braccetto di destra, ma non sono escluse sorprese. A centrocampo, Massimiliano Allegri ha scelto chi sostituirà lo squalificato Adrien Rabiot. Con ogni probabilità, sarà Samuele Ricci, entrato molto bene a Pisa e già conosce quel ruolo. Sempre in mezzo al campo, ballottaggio aperto tra Fofana e Jashari per una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino

In attacco, Massimiliano Allegri sembra voglia puntare ancora su Ruben Loftus-Cheek, in gol nelle ultime due partite. Al suo fianco uno tra Rafael Leao e Christopher Nkunku, col portoghese leggermente in vantaggio. Solo panchina per Christian Pulisic che non è ancora al massimo.

Leggi anche
Probabili formazioni Milan-Como: tutti i dubbi di Allegri. Rabiot out, ma torna Leao dal 1′
Pisa-Milan, probabili formazioni: spazio ancora a Nkunku. Un solo cambio per Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA