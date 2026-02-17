Milan, le novità per il Como. Addio Vlahovic? 'Nuovo' nome per l'attacco

Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista l'imminente sfida col Como di Cesc Fabregas in programma domani sera. A proposito, il tecnico rossonero ha presentato la gara in conferenza stampa. Non solo campo però, con diverse notizie di mercato sull'attacco rossonero in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA