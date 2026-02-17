Milan, le novità per il Como. Addio Vlahovic? 'Nuovo' nome per l'attacco

Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista l'imminente sfida col Como di Cesc Fabregas in programma domani sera. A proposito, il tecnico rossonero ha presentato la gara in conferenza stampa. Non solo campo però, con diverse notizie di mercato sull'attacco rossonero in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino
ULTIME MILAN NEWS
Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino
Le top news della giornata di oggi, 17 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: la sfida col Como, novità su Vlahovic e l'attacco della prossima stagione con una 'vecchia fiamma' nel mirino del club
© RIPRODUZIONE RISERVATA