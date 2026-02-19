Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Frenata Milan, Maignan sbaglia, pari Leao"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions: "Inter 3 schiaffi dal Bodo, ma in campionato è a +7". Il Milan infatti sbatte contro io Como (1-1). Frenata Milan, Maignan sbaglia, pari Leao. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
