Prima pagina Tuttosport: “Papera Maignan. Leao salva il Milan”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: "Devono rifare la Juve". Scivolone Inter. Che figuraccia con i norvegesi del Bodo. Toro, piove sul bagnato: ciao Adams. Papera Maignan. Leao salva il Milan. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
