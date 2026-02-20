Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay: ‘Calcio troppo morbido. Conte unico’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'intervista in esclusiva realizzata con Scott McTominay, centrocampista del Napoli. Per lo scozzese, il calcio attuale è troppo 'morbido': un semplice tocco può portare ad un'ammonizione quando, al contrario, lui è cresciuto contrastando onestamente e con forza gli avversari. Ha parlato anche di Antonio Conte e di come lo abbia cambiato e dell'amore che ha per la città di Napoli e per la sua gente, i tifosi azzurri.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 20 febbraio 2026

Polpaccio k.o. per Lautaro Martínez, bomber e capitano dell'Inter. Si parla di un infortunio che lo costringerà a fermarsi per 20 giorni. Niente derby contro il Milan, quindi, per il capitano nerazzurro. Colpi esterni, nell'andata dei playoff di Europa e Conference League, per il Bologna (1-0 a Bergen - Norvegia - contro il Brann) e Fiorentina (3-0 a Białystok - Polonia - contro lo Jagiellonia).

