Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'intervista in esclusiva realizzata con Scott McTominay, centrocampista del Napoli. Per lo scozzese, il calcio attuale è troppo 'morbido': un semplice tocco può portare ad un'ammonizione quando, al contrario, lui è cresciuto contrastando onestamente e con forza gli avversari. Ha parlato anche di Antonio Conte e di come lo abbia cambiato e dell'amore che ha per la città di Napoli e per la sua gente, i tifosi azzurri.