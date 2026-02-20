Con 13 giornate ancora da disputare e il derby nel secondo weekend di marzo, può ancora succedere di tutto. Sebbene Allegri continui a ricordare pubblicamente come l'obiettivo stagionale sia la qualificazione alla prossima edizione della Champions League , il Milan e Leao non hanno intenzione di rinunciare a rincorrere i nerazzurri.

Prima della stracittadina, però, il Milan dovrà fare bottino pieno contro Parma e Cremonese, squadre contro le quali il Milan, nel girone d'andata, ha racimolato appena un punto in due partite. La buona notizia per il Milan è che proprio Leao sia tornato al gol dopo un mese contro il Como. E con un'Inter impegnata anche in Champions League e in Coppa Italia, l'imperativo è viaggiare senza sbagliare un colpo sperando che, invece, succeda agli altri.