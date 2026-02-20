Pianeta Milan
Rafael Leao, in gol (dopo un mese) nell'ultimo Milan-Como 1-1 di campionato, non intende minimamente abdicare nella lotta allo Scudetto con l'Inter. Ecco come l'attaccante portoghese ha suonato la carica ai propri compagni di squadra sui social
Nel recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri non è andato oltre l'1-1 a 'San Siro' contro il Como: iniziale vantaggio ospite (32') con Nico Paz e pareggio dei rossoneri con Rafael Leão (64'). In virtù di questo risultato, a parità di partite (25), l'Inter comanda ora la classifica con 7 punti di vantaggio sul Diavolo.

Ma, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Leao non ha intenzione di mollare. Non vuole abdicare ora dalla lotta Scudetto. L'attaccante portoghese del Milan, infatti, ha avvisato tutti su 'Instagram' come il campionato sia "una maratona". Quasi a voler dire ai suoi compagni che al traguardo manca ancora tanto e che, dunque, i rossoneri non possono darsi per vinti.

Con 13 giornate ancora da disputare e il derby nel secondo weekend di marzo, può ancora succedere di tutto. Sebbene Allegri continui a ricordare pubblicamente come l'obiettivo stagionale sia la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan e Leao non hanno intenzione di rinunciare a rincorrere i nerazzurri.

LEGGI ANCHE: Galliani: "Berlusconi-Milan. un atto d'amore. Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anni" >>>

Prima della stracittadina, però, il Milan dovrà fare bottino pieno contro Parma e Cremonese, squadre contro le quali il Milan, nel girone d'andata, ha racimolato appena un punto in due partite. La buona notizia per il Milan è che proprio Leao sia tornato al gol dopo un mese contro il Como. E con un'Inter impegnata anche in Champions League e in Coppa Italia, l'imperativo è viaggiare senza sbagliare un colpo sperando che, invece, succeda agli altri.

