Liberali ha parlato anche del Milan: "Ho fatto tutta la trafila delle giovanili lì. Mi porto dietro tantissime esperienze, dalle amicizie ai tornei. Il Milan mi ha dato tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Il mister Fonseca mi ha aiutato tanto. Tra i calciatori ricordo con particolare affetto Florenzi: mi è stato molto vicino quel giorno (il giorno del debutto in Serie A contro il Genoa), mi diceva di restare calmo e di divertirmi, perché alla fine era una partita di calcio".