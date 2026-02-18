L'ex talento rossonero Mattia Liberali ha parlato del suo impatto con la Serie B, il ricordo sul Milan, su Fonseca e Florenzi. Gli estratti da Gianlucadimarzio.com
Il Milan in estate ha cambiato molto e ha deciso anche di cedere a titolo definitivo il talento Mattia Liberali al Catanzaro. Il classe 2007 sta crescendo molto in questa stagione in Serie B questo dopo una partenza a rilento: "Fin dal primo momento in cui mi hanno parlato del Catanzaro, confrontandomi con la mia famiglia e con il mio procuratore, ho deciso subito di venire qui", rivela il fantasista nella sua intervista a Gianlucadimarzio.com.
Liberali torna a parlare del Milan
"A primo impatto ho capito subito che era una categoria intensa, molto diversa dalla Primavera, con giocatori più grandi di te. Devi adattarti in fretta", Liberali parla così dell'impatto con la Serie B e poi rivela i suoi obiettivi personali: "Ho degli obiettivi anche numerici, ma li tengo per me. Voglio aiutare la squadra e dare sempre il massimo per questa maglia". Sul ruolo: "Il ruolo che mi piace di più è il trequartista. Giocare dietro la punta, imbucare, fare assist. Però ovviamente dipende da quello che chiede il mister, io cerco sempre di dare il massimo".