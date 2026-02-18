Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'

"Il Milan si gioca molto contro il Como, traspare anche dalle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan-Como e non solo. Ecco prima le parole sulle ultime voci su Camarda: "Bisogna avere un attimo di pazienza. Lo scorso anno gliel'hanno fatto perdere. Quest'anno ha avuto l'infortunio. Forse avrebbe giocato ora in un'atmosfera più leggera a Lecce, invece ora è fermo per il problema alla spalla. Spero che a Camarda gli sia data un'altra opportunità. Direi di avere pazienza e spero che il Milan non lo archivi già. Mi auguro che l'ipotesi cessione venga scongiurata. E' giovanissimo".