"Il Milan si gioca molto contro il Como, traspare anche dalle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan-Como e non solo. Ecco prima le parole sulle ultime voci su Camarda: "Bisogna avere un attimo di pazienza. Lo scorso anno gliel'hanno fatto perdere. Quest'anno ha avuto l'infortunio. Forse avrebbe giocato ora in un'atmosfera più leggera a Lecce, invece ora è fermo per il problema alla spalla. Spero che a Camarda gli sia data un'altra opportunità. Direi di avere pazienza e spero che il Milan non lo archivi già. Mi auguro che l'ipotesi cessione venga scongiurata. E' giovanissimo".
Milan-Como, Pellegatti: "Jashari con Modric, centrocampo a due". E sul futuro di Camarda …
MILAN-COMO
Milan-Como, Pellegatti: “Jashari con Modric, centrocampo a due”. E sul futuro di Camarda …
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Su 'YouTube' ha parlato anche di Milan-Como di questa sera: "Jashari ci sono molte possibilità che oggi si affianchi in una sorta di centrocampo a due con Modric. Il Milan giocherà sempre con il 3-5-2, ma potrebbe giocare con due registi. Una mossa, un'intuizione di ALlegri. A centrocampo poi Ricci". In attacco probabile la coppia Loftus-Cheek e Leao. Vedremo. Come sottolinea Pellegatti: "Ci potrebbero essere sorprese di formazione".
