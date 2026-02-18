Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como, Pellegatti: “Jashari con Modric, centrocampo a due”. E sul futuro di Camarda …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle possibili scelte di Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
"Il Milan si gioca molto contro il Como, traspare anche dalle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Milan-Como e non solo. Ecco prima le parole sulle ultime voci su Camarda: "Bisogna avere un attimo di pazienza. Lo scorso anno gliel'hanno fatto perdere. Quest'anno ha avuto l'infortunio. Forse avrebbe giocato ora in un'atmosfera più leggera a Lecce, invece ora è fermo per il problema alla spalla. Spero che a Camarda gli sia data un'altra opportunità. Direi di avere pazienza e spero che il Milan non lo archivi già. Mi auguro che l'ipotesi cessione venga scongiurata. E' giovanissimo".

Su 'YouTube' ha parlato anche di Milan-Como di questa sera: "Jashari ci sono molte possibilità che oggi si affianchi in una sorta di centrocampo a due con Modric. Il Milan giocherà sempre con il 3-5-2, ma potrebbe giocare con due registi. Una mossa, un'intuizione di ALlegri. A centrocampo poi Ricci". In attacco probabile la coppia Loftus-Cheek e Leao. Vedremo. Come sottolinea Pellegatti: "Ci potrebbero essere sorprese di formazione".

