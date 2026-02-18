Calciomercato Milan, continua la stagione del Diavolo alla ricerca di un posto in Champions League, obiettivo mancato la scorsa stagione. Quest'anno infatti il Diavolo non gioca nessuna coppa europea a causa delle brutta classifica dell'annata del duo Fonseca-Conceicao. In futuro il Milan potrebbe dovere rinforzare la rosa, specialmente se gli impegni settimanali dovessero aumentare. Occhio ai movimenti in attacco. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l’indiscrezione di calciomercato
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l’indiscrezione di calciomercato
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare come rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Per l'attacco c'è profumo di derby. Ecco per chi
© RIPRODUZIONE RISERVATA