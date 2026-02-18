PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l’indiscrezione di calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l’indiscrezione di calciomercato

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare come rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Per l'attacco c'è profumo di derby. Ecco per chi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, derby in vista per il bomber della Serie A: l'indiscrezione di calciomercato

Calciomercato Milan, continua la stagione del Diavolo alla ricerca di un posto in Champions League, obiettivo mancato la scorsa stagione. Quest'anno infatti il Diavolo non gioca nessuna coppa europea a causa delle brutta classifica dell'annata del duo Fonseca-Conceicao. In futuro il Milan potrebbe dovere rinforzare la rosa, specialmente se gli impegni settimanali dovessero aumentare. Occhio ai movimenti in attacco. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA