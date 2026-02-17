Paolo Berlusconi: 'Silvio ci ha insegnato che ci crede supera gli ostacoli'

Pianeta Milan
Paolo Berlusconi: “Silvio ci ha insegnato che ci crede supera tutti gli ostacoli”

Paolo Berlusconi, fratello dell'ex Presidente del Milan Silvio, ha parlato del Milan del passato, facendo riferimento all'epoca del fratello. Ecco le sue parole
Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, è intervenuto ai microfoni di Radio24 nel corso del podcast 'Tutti Convocati'. Nel suo intervento ha ripercorso alcuni momenti del passato, soffermandosi su quando Silvio acquistò il Milan con l'ambizione di trasformarlo nella squadra più forte al mondo. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Tutti ridevano quando Silvio diceva che voleva portare il Milan ad essere la squadra più forte del mondo. Ci ha insegnato che chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince".

Paolo Berlusconi ha poi aggiunto: "Il mio rimpianto è che papà sia morto nel febbraio ’89 e non abbia visto la prima Coppa dei Campioni che sarebbe arrivata pochi mesi dopo. L’epoca dei Moratti e Berlusconi non tornerà più. Si sta sempre più evidenziando la distanza tra le squadre che fanno la Champions e le altre. Di presidenze italiane ne restano poche, il mondo è cambiato".

