Paolo Berlusconi: 'Silvio ci ha insegnato che ci crede supera gli ostacoli'

Paolo Berlusconi ha poi aggiunto: "Il mio rimpianto è che papà sia morto nel febbraio ’89 e non abbia visto la prima Coppa dei Campioni che sarebbe arrivata pochi mesi dopo. L’epoca dei Moratti e Berlusconi non tornerà più. Si sta sempre più evidenziando la distanza tra le squadre che fanno la Champions e le altre. Di presidenze italiane ne restano poche, il mondo è cambiato".