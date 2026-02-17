Rampulla: 'Scudetto? Inter superiore, ma il Milan è lì. Derby spartiacque'

"La Juve è migliorata da quando è arrivato Spalletti, un allenatore come lui è logico che ti aggiusti molte cose. Non vedo alcuna sorpresa. Il campo ha detto che non c'è tutta questa differenza, è cambiata la mentalità della Juve, si vede una squadra che gioca per fare risultato, mancano attaccanti che fanno la differenza. Sullo Scudetto dico che si sperava che potesse rientrare qualcuno, ma l'Inter è nettamente superiore, il Napoli sta perdendo troppi punti. E il Milan è lì. Lo spartiacque sarà il derby".