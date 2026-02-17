Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lotta Scudetto, Rampulla: “Inter nettamente superiore, ma il Milan è lì. Lo spartiacque sarà il derby”

INTERVISTE

Lotta Scudetto, Rampulla: “Inter nettamente superiore, ma il Milan è lì. Lo spartiacque sarà il derby”

Rampulla: 'Scudetto? Inter superiore, ma il Milan è lì. Derby spartiacque'
L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla si è espresso sul caso Bastoni-Kalulu e sulla lotta Scudetto durante 'Maracanà'. Ecco le sue parole
Redazione

Michelangelo Rampulla, ex portiere di Cremonese e Juventus tra le altre, è stato ospite del programma radiofonico 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'. L'ex bianconero ha parlato dei temi del giorno dopo il weekend di Serie A, contrassegnato dall'episodio Bastoni-Kalulu durante Inter-Juventus. Non solo, Rampulla si è espresso anche sulla lotta Scudetto che vede protagonista anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni.

'Maracanà', le parole di Rampulla

—  

Inter-Juve, che ne pensa del caso Bastoni?

"La simulazione c'è sempre stata. Per debellare questa situazione, quella plateale deve essere sanzionata con un mese di squalifica. Si ripercuote così sul giocatore e sul club. Anche la società perde ed è invogliata a non far simulare un calciatore. Quando arrivi a un certo punto come questo, vuol dire che sei arrivato al limite. E poi da quando ci sono tutte queste panchine così lunghe, si alzano tutti sistematicamente. L'arbitro già non è tranquillo di suo, se poi i giocatori non ti mettono nelle condizioni di giocare, così come dirigenti e altro, allora è impossibile. Tutti devono darsi una regolata. Gli arbitri continueranno a sbagliare, lo sappiamo. Bastoni che poi si alza e chiede il cartellino? La regola c'è, doveva prendere il cartellino anche lui".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1'. A centrocampo chance per Jashari

Ma come ha visto dal punto di vista del gioco Inter-Juve? E la lotta al titolo?

"La Juve è migliorata da quando è arrivato Spalletti, un allenatore come lui è logico che ti aggiusti molte cose. Non vedo alcuna sorpresa. Il campo ha detto che non c'è tutta questa differenza, è cambiata la mentalità della Juve, si vede una squadra che gioca per fare risultato, mancano attaccanti che fanno la differenza. Sullo Scudetto dico che si sperava che potesse rientrare qualcuno, ma l'Inter è nettamente superiore, il Napoli sta perdendo troppi punti. E il Milan è lì. Lo spartiacque sarà il derby".

Leggi anche
Ex arbitro Minelli: “Bastoni-Kalulu? Va cambiato il regolamento per le simulazioni. E la...
Giletti duro: “Bastoni? Gesto di una gravità inaccettabile. Doveva subito chiedere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA