Le polemiche legate alla vicenda Kalulu-Bastoni non si placano. Questa volta ha parlare è stato il sindaco di Milano, e noto tifoso dell'inter, Giuseppe Sala. Il sindaco, a margine della Presentazione del nuovo report Your Next Milano 2026, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo di quanto accaduto nel derby d'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il pensiero di Giuseppe Sala su quanto accaduto in Inter - Juventus: «È chiaro che io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano, soprattutto perché si rischia di scatenare poi una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui, essendo un ragazzo intelligente. In giro però ci sono filmati anche di Chiellini e Del Piero che hanno fatto delle simulazioni incredibili ma adesso fanno i censori».