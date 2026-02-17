Nella notte di Capodanno , a Crans-Montana , in Svizzera , è avvenuta una tragedia: all'interno del locale 'Le Constellation', infatti, è scoppiato un incendio che ha provocato 41 morti e diverse decine di feriti . Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', sul suo account personale del popolare social network 'Instagram' ha reso noto come ieri Alexis Saelemaekers , centrocampista belga del Milan , sia andato in ospedale per trovare Kean , uno dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana.

"Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre - ha spiegato Zazzaroni -. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore. In realtà, il belga si è fermato con tutti i sei ragazzi ricoverati per almeno 20’. Il gesto del campione lo trovo bellissimo".