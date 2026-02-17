Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan, si è reso protagonista di un gesto bellissimo nei riguardi dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana, andandoli a trovare in ospedale. La rivelazione di Ivan Zazzaroni
Nella notte di Capodanno, a Crans-Montana, in Svizzera, è avvenuta una tragedia: all'interno del locale 'Le Constellation', infatti, è scoppiato un incendio che ha provocato 41 morti e diverse decine di feriti. Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', sul suo account personale del popolare social network 'Instagram' ha reso noto come ieri Alexis Saelemaekers, centrocampista belga del Milan, sia andato in ospedale per trovare Kean, uno dei ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana.
"Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre - ha spiegato Zazzaroni -. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore. In realtà, il belga si è fermato con tutti i sei ragazzi ricoverati per almeno 20’. Il gesto del campione lo trovo bellissimo".