Altro che Milan speculativo: il gol di Loftus-Cheek nasconde un record che smonta ogni critica

Milan, il gol di Loftus-Cheek ribalta la narrazione di squadra speculativa
Dietro al gol di Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa si cela un record che ribalta la percezione del Milan come squadra speculativa. Ecco il dato
Nel match contro il Pisa, il Milan è passato in vantaggio grazie al gol di Loftus-Cheek. La rete dell’inglese, di testa su un bel cross dalla destra di Zachary Athekame, poteva sembrare semplice, quasi scolastica nella sua esecuzione.

Milan, il record dietro al gol di Loftus-Cheek

Ma dietro quel gol c’è molto di più: nelle ultime ore è emerso un dato che cambia completamente la prospettiva e smonta la narrazione di un Milan speculativo, restituendo l’immagine di una squadra capace di costruire gioco, dominare il pallone e colpire al momento giusto.

Secondo i dati raccolti da 'Opta', il gol realizzato da Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato al termine di una manovra composta da 27 passaggi consecutivi: si tratta della sequenza più lunga conclusa in rete nella Serie A 2025-2026. Un dato che certifica la qualità della costruzione rossonera nell’azione che ha portato al vantaggio.

L’evoluzione del gioco di Massimiliano Allegri rispetto al passato è sotto gli occhi di tutti. Nonostante ci siano ancora detrattori pronti a ignorarla, questa statistica ne è la prova inequivocabile.

