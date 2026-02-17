Milan, il gol di Loftus-Cheek ribalta la narrazione di squadra speculativa

Nel match contro il Pisa , il Milan è passato in vantaggio grazie al gol di Loftus-Cheek. La rete dell’inglese, di testa su un bel cross dalla destra di Zachary Athekame, poteva sembrare semplice, quasi scolastica nella sua esecuzione.

Milan, il record dietro al gol di Loftus-Cheek

Ma dietro quel gol c’è molto di più: nelle ultime ore è emerso un dato che cambia completamente la prospettiva e smonta la narrazione di un Milan speculativo, restituendo l’immagine di una squadra capace di costruire gioco, dominare il pallone e colpire al momento giusto.