Milan, il gol di Loftus-Cheek ribalta la narrazione di squadra speculativa

Secondo i dati raccolti da 'Opta', il gol realizzato da Ruben Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato al termine di una manovra composta da 27 passaggi consecutivi: si tratta della sequenza più lunga conclusa in rete nella Serie A 2025-2026. Un dato che certifica la qualità della costruzione rossonera nell’azione che ha portato al vantaggio.
L’evoluzione del gioco di Massimiliano Allegri rispetto al passato è sotto gli occhi di tutti. Nonostante ci siano ancora detrattori pronti a ignorarla, questa statistica ne è la prova inequivocabile.
