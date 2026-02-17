Su Luka Modric: "Modric è uno dei signori del nostro calcio, grazie a Dio non smette e speriamo non lo faccia per altri vent'anni. Ha dimostrato fede verso il calcio. Fa una corsa del genere, difendendo ciò che ha sognato per tutta la vita, andando a raccogliere un pallone che non sapeva se gli sarebbe mai ritornato. Conclude come solo lui sa fare, di esterno destro. Il Milan e il suo popolo si godono Modric, ma il suo talento è di tutti. Quando Modric fa gol mi batte il cuore e mi sorride l'anima".