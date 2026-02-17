Pianeta Milan
Milan, Adani: “Quando Modric fa gol mi batte il cuore e mi sorride l’anima”

Daniele "Lele" Adani ha elogiato la prestazione del Milan e di Luka Modric nella sifda contro il Pisa. Ecco il suo commento al podcast 'Viva El Futbol'
Nell'ultimo turno di campionato il Milan ha sconfitto il Pisa per 2-1 nella sfida della 'Cetilar Arena', raggiungendo quota 53 punti. Non è stata una delle migliori prestazioni della stagione per i rossoneri, ma il gol di Luka Modric nel finale ha permesso al Diavolo di tornare a Milano con una vittoria. Proprio su questa partita e sulla prestazione del fuoriclasse croato, si è espresso Lele Adani nell'ultima puntata di Viva El Futbol, trasmissione calcistica in onda su YouTube e su Twitch. Ecco le sue parole.

Su Pisa-Milan: "Il Milan ha meritato di vincere, il Pisa è entrato in area solo una volta. Ha dato continuità alla grande vittoria fatta a Bologna. Non bisogna farsi ingannare dal risultato, se Fullkrug non sbaglia il rigore la partita è finita. A volte il Milan stacca la spina e legge male alcune situazioni, penso all'incomprensione tra Gabbia e Tomori".

Su Luka Modric: "Modric è uno dei signori del nostro calcio, grazie a Dio non smette e speriamo non lo faccia per altri vent'anni. Ha dimostrato fede verso il calcio. Fa una corsa del genere, difendendo ciò che ha sognato per tutta la vita, andando a raccogliere un pallone che non sapeva se gli sarebbe mai ritornato. Conclude come solo lui sa fare, di esterno destro. Il Milan e il suo popolo si godono Modric, ma il suo talento è di tutti. Quando Modric fa gol mi batte il cuore e mi sorride l'anima".

