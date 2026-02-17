Pianeta Milan
Cassano durissimo: 'Il Milan non ha un'idea, è il calcio degli anni ottanta'
Nell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', l'ex calciatore di Serie A, Antonio Cassano, è tornato ad attaccare il Milan per la qualità del gioco che esprime
Redazione PM

Come ogni settimana, torna l'appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche. Nell'ultima puntata di Viva El Futbol, podcast in cui "Fantantonio" parla di calcio con Lele Adani e Nicola Ventola, nonostante la vittoria del Milan contro il Pisa, il "Pibe di Bari Vecchia" ha avuto da ridire sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, il commento di Cassano

Sulla gara contro il Pisa: "Io non posso pensare che anche contro il Pisa, la squadra più scarsa della Serie A, non c'è un pressing organizzato. Stanno sempre dietro alla linea della palla. Il Pisa faceva un giro palla a uno all'ora, mentre il Milan difendeva ancora più lento".

Sul gioco del Milan: "Il Milan ha fatto tre partite buone quest'anno: le due contro il Bologna e contro l'Udinese all'andata. La partita contro il Bologna è frutto della casualità, di cose che fa la squadra, non di cose che organizza l'allenatore. La Juve ha un'idea di calcio, l'Inter ne ha un'altra e la Roma un'altra ancora. Il Milan, invece, non ha un'idea, è il calcio degli anni ottanta".

