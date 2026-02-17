Cassano durissimo: 'Il Milan non ha un'idea, è il calcio degli anni ottanta'

Sul gioco del Milan: "Il Milan ha fatto tre partite buone quest'anno: le due contro il Bologna e contro l'Udinese all'andata. La partita contro il Bologna è frutto della casualità, di cose che fa la squadra, non di cose che organizza l'allenatore. La Juve ha un'idea di calcio, l'Inter ne ha un'altra e la Roma un'altra ancora. Il Milan, invece, non ha un'idea, è il calcio degli anni ottanta".