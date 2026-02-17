Minelli: 'Bastoni-Kalulu? Va cambiato il regolamento. Ecco come'

'Maracanà', le parole dell'ex arbitro Daniele Minelli

"A mio avviso ci sono tutti gli strumenti per far smettere le simulazioni. Se l'arbitro comincia ad ammonire non solo all'interno dell'area ma in tutte le zone del campo...Da quando è stato inserito il VAR, è stata tolta la prova tv ma andrebbe rimessa per questi fatti oggettivi. Sul caso Bastoni-Kalulu, la decisione dell'arbitro è stata frettolosa e ha portato all'ammonizione per un non fallo e un'espulsione che ha condizionato il risultato della partita. Era il secondo giallo e serviva una decisione non frettolosa ma più ponderata".