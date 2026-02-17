Minelli: 'Bastoni-Kalulu? Va cambiato il regolamento. Ecco come'

Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1′. A centrocampo chance per Jashari
LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1'. A centrocampo chance per Jashari
Daniele Minelli ha poi continuato: "Ho sentito di minacce all'arbitro, e per questo dico che sono vicino a lui, sono cose inaccettabili. Aumentare le sanzioni per i simulatori? Va cambiato il regolamento, ovviamente, intanto cominciamo a dare le ammonizioni....L'arbitraggio di La Penna? Non ha arbitrato male ma l'episodio rende l'arbitraggio non positivo. E' una partita macchiata da un errore troppo grosso, che ha inciso sul risultato della partita. E' sempre una situazione in velocità. Il modo della caduta di Bastoni poteva creare dei dubbi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA