Milan Futuro, Kirovski: 'Cissè e Sardo sono dei super talenti italiani'

Milan Futuro, Kirovski: “Alphadjo Cissè e Sardo sono super talenti, adesso sta a noi lavorarci”

Jovan Kirovski, sport development director di Milan Futuro, ha parlato dei nuovi acquisti arrivati dal mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni
Jovan Kirovski è lo sport development director di Milan Futuro. Dal 2024 è alla guida del progetto rossonero con l’obiettivo di costruire un ponte solido tra settore giovanile e prima squadra. Dopo undici stagioni da direttore tecnico dei LA Galaxy, il dirigente statunitense ha deciso di mettere visione internazionale ed esperienza manageriale al servizio del club rossonero.

L'intervista di Kirovski a Milan TV

Nella giornata di ieri (16 febbraio) è intervenuto a L’inferno del Lunedì, programma in onda su Milan TV, parlando per la prima volta in italiano e offrendo uno spaccato chiaro sulle ambizioni del progetto. Tra i temi affrontati anche il mercato di gennaio e i nuovi acquisti, da Sardo ad Alphadjo Cissè. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Abbiamo lavorato bene con il nostro team di scout. Abbiamo portato quattro giocatori diversi, fisicamente forti. Malick Cissè ha giocato con il Senegal U17 ai Mondiali. Anche italiani come Sardo e Alphadjo Cissè, super talenti. Adesso l'importante per noi è lavorare con questi talenti".

