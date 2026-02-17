Milan Futuro, Kirovski: 'Cissè e Sardo sono dei super talenti italiani'

Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione: il Milan prova ad inserirsi
"Abbiamo lavorato bene con il nostro team di scout. Abbiamo portato quattro giocatori diversi, fisicamente forti. Malick Cissè ha giocato con il Senegal U17 ai Mondiali. Anche italiani come Sardo e Alphadjo Cissè, super talenti. Adesso l'importante per noi è lavorare con questi talenti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA