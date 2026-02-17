L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, è tornato a parlare dell'episodio legato a Pierre Kalulu, ex calciatore del Milan , e Alessandro Bastoni durante il derby d'Italia contro l'Inter, L'allenatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions Galatasaray ha voluto difendere il difensore francese da quanto dichiarato da Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter ha, infatti, riferito come Kalulu dovrebbe comportarsi in campo durante un match. Spalletti, 'infuriato', ha voluto replicare alle sue dichiarazioni post partita. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Le parole di Luciano Spalletti in risposta a Cristian Chivu: «Mi dispiace per Kalulu che è un bravo ragazzo, ha subìto due torti colossali e deve anche prendersi del bischero da Chivu che gli dice come comportarsi, non ci sto. Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter. Conosco bene Cristian, si sarà accorto di aver sbagliato».