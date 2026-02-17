Milan, Kirovski: 'Ibrahimovic, Dutu e Sia meritavano un salto di qualità'

C'è una figura, a molti sconosciuta, che muove i fili dietro al progetto di Milan Futuro. Nell’ultima puntata di L’inferno del Lunedì, format di Milan TV, è stata trasmessa l’intervista a Jovan Kirovski, sport development director rossonero dal 2024. Dopo undici anni da direttore tecnico dei LA Galaxy, dal 2013 al 2024, oggi Kirovski mette competenze e visione al servizio del Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni sui giovani rossoneri che sono stati ceduti all'estero.
"Maxi Ibrahimovic ha giocato molto bene al Milan, abbiamo avuto un'opportunità per un salto di qualità e l'abbiamo colta, in inverno lo abbiamo ceduto all'Ajax. Matteo Dutu l'anno scorso ha giocato in Primavera e poi in Futuro, abbiamo pensato che si trattasse di un giocatore molto forte, meritava un altro livello (Dinamo Bucarest, ndr). E anche per Diego Sia era meglio fare uno step in più, in Spagna (Mirandes, ndr). Ma l'obiettivo numero uno è sempre la prima squadra".
