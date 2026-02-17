Milan, Kirovski: 'Ibrahimovic, Dutu e Sia meritavano un salto di qualità'

"Maxi Ibrahimovic ha giocato molto bene al Milan, abbiamo avuto un'opportunità per un salto di qualità e l'abbiamo colta, in inverno lo abbiamo ceduto all'Ajax. Matteo Dutu l'anno scorso ha giocato in Primavera e poi in Futuro, abbiamo pensato che si trattasse di un giocatore molto forte, meritava un altro livello (Dinamo Bucarest, ndr). E anche per Diego Sia era meglio fare uno step in più, in Spagna (Mirandes, ndr). Ma l'obiettivo numero uno è sempre la prima squadra".