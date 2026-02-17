Milan, Kirovski: 'Bartesaghi e Jimenez sono gli esempi del nostro modello'

Dietro il progetto Milan Futuro c’è una visione internazionale e un profilo di spessore. Nell’ultima puntata de L'inferno del Lunedì, programma di Milan TV, è andata in onda l’intervista a Jovan Kirovski, sport development director rossonero dal 2024. Prima che dirigente, però, è stato calciatore: esperienze - tra le altre- con Borussia Dortmund, Manchester United e Sporting Lisbona, oltre a 62 presenze e 9 gol con la nazionale degli Stati Uniti. Dal 2013 al 2024 è stato direttore tecnico del LA Galaxy, oggi mette la sua esperienza al servizio del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, io penso che nel Milan è importante che i nostri giocatori abbiano pressione, perché quando arriveranno a San Siro giocheranno con pressione. Però il nostro obiettivo numero uno è farli crescere. Il nostro esempio è Bartesaghi: ha giocato nel settore giovanile, Primavera, Milan Futuro ed è arrivato in prima squadra, un esempio per tutti. Ma abbiamo altri esempi: Jimenez ha giocato in Primavera e in Futuro, poi lo abbiamo venduto a un altro livello a un'altra squadra".