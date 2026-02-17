Milan, Kirovski: 'Bartesaghi e Jimenez sono gli esempi del nostro modello'

Dietro il progetto Milan Futuro c’è una visione internazionale e un profilo di spessore. Nell’ultima puntata de L'inferno del Lunedì, programma di Milan TV, è andata in onda l’intervista a Jovan Kirovski, sport development director rossonero dal 2024. Prima che dirigente, però, è stato calciatore: esperienze - tra le altre- con Borussia Dortmund, Manchester United e Sporting Lisbona, oltre a 62 presenze e 9 gol con la nazionale degli Stati Uniti. Dal 2013 al 2024 è stato direttore tecnico del LA Galaxy, oggi mette la sua esperienza al servizio del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, Kirovski: “Bartesaghi e Jimenez sono i nostri esempi. I giovani devono abituarsi alla pressione”
Durante l'ultima puntata de 'L'inferno del Lunedì', trasmessa sui canali di Milan TV, è intervenuto Jovan Kirovski, sport development director del Milan Futuro
Milan, le parole di Kirovski—
"Anche noi vogliamo vincere tutte le partite, io penso che nel Milan è importante che i nostri giocatori abbiano pressione, perché quando arriveranno a San Siro giocheranno con pressione. Però il nostro obiettivo numero uno è farli crescere. Il nostro esempio è Bartesaghi: ha giocato nel settore giovanile, Primavera, Milan Futuro ed è arrivato in prima squadra, un esempio per tutti. Ma abbiamo altri esempi: Jimenez ha giocato in Primavera e in Futuro, poi lo abbiamo venduto a un altro livello a un'altra squadra".
